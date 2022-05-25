Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области Украиной

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Село Журавлевка в Белгородской области находится под очередным обстрелом со стороны Украины. Об этом в среду, 25 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены пять домовладений, — рассказал он.

По словам Гладкова при обстреле пострадал один молодой человек, который получил глубокие осколочные ранения. Однако жители села были заранее переселены властями региона.

Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. Властям региона еще предстоит выяснить, почему он оказался в селе во время обстрела, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Недавно солдаты Украины уже обстреливали села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Вячеслав Гладков отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

До этого в результате обстрела села Солохи погиб один человек. Кроме того, в результате инцидента в селе были разрушения. Губернатор региона отметил, что ситуация стала наиболее тяжелой за все время обстрелов.

После Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками Белгородской области. СК назначил ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств обстрела и установления причастных к нему лиц.