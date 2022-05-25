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В Москве сняли вывеску бывшего завода Renault

Георгий Соланович
Город
В Москве сняли вывеску бывшего завода Renault
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты в Москве демонтировали вывеску бывшего завода Renault. Об этом сообщили в пресс-службе Московского автомобильного завода «Москвич».

— Прежняя вывеска (Renault — прим. «ВМ») на крыше демонтирована, — передает сообщение ТАСС.

16 мая российские активы группы Renault перешли в собственность государства. Теперь доля в АвтоВАЗе принадлежат Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. На предприятии возобновят выпуск машин под брендом «Москвич», а потом и электромобилей. Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность замглавы столичного департамента транспорта.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», Александр Гусаров, автомобильный журналист и Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ рассказали о «Москвиче» и почему с его производством могут возникнуть трудности.

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