Госдума лишила Рашкина депутатских полномочий

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума на пленарном заседании в среду, 25 мая, приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина.

— В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича, — говорится в документе.

Валерий Рашкин состоял в КПРФ, напоминает ТАСС.

22 апреля суд приговорил депутата Рашкина к трем годам условно за незаконную охоту. В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте. Впоследствии дело передали в Следственный комитет.

Как стало известно, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, в том числе Рашкина, который был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.