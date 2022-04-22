Суд приговорил депутата Рашкина к трем годам условно за незаконную охоту

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Суд назначил наказание в виде условного срока депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Рашкину за незаконную охоту. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

По данным СМИ, Калининский районный суд Саратовской области огласил приговор по делу о незаконной охоте. Рашкину назначено три года лишения свободы условно, цитирует РИА Новости его адвоката.

В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой мог быть причастен Рашкин. Впоследствии дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Рашкина. Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария.

В декабре мировой суд Лысогорского района Саратовской области лишил Валерия Рашкина водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование.