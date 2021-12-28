Рашкина лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мировой суд Лысогорского района Саратовской области лишил депутата Госдумы Валерия Рашкина водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование. Об этом сообщили в аппарате мирового судьи во вторник, 28 декабря.

— Вынесено постановление о назначении наказания в виде 1,5 года лишения права управления транспортным средством и административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Вменялось нарушение статьи КоАП «Неисполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

Дело рассмотрели на закрытом судебном заседании по ходатайству Рашкина, отмечает ТАСС.

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой мог быть причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Рашкина. Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария.