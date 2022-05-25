Цены на смартфоны и телевизоры в России снизились

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В период с 14 по 20 мая в стране подешевели смартфоны и телевизоры. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 25 мая.

— Цены на смартфоны снизились на 1,5 процента, на телевизоры — на 0,9 процента, — отмечается в сообщении.

При этом цена на пылесосы за тот же период выросла на 0,5 процента.

В Росстате уточнили, что с начала года смартфоны в России подорожали на 9 процентов, телевизоры — на 7,6 процента, а электропылесосы — на 14,6 процента, передает РИА Новости.

Ведущий аналитик одной из крупных аналитических компаний Эльдар Муртазин отметил, что торговые сети вынуждены снижать цены на смартфоны из-за значительного снижения спроса. Аналитик назвал снижение цен вынужденной мерой и отметил, что не стоит связывать этот процесс с курсом рубля.

До этого аналитики МТС заявили о повышении спроса в России на недорогие смартфоны. Самыми популярными телефонами в первом квартале 2022 года стали Redmi 9A, Samsung Galaxy A03 и Redmi Note 10S, относящиеся к средней ценовой категории. Среди дорогих смартфонов лидирующие позиции заняли 11-я, 12-я и 13-я модели iPhone.