Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Спасатели помогли трехлетнему мальчику вытащить застрявший в металлическом щите палец

Георгий Соланович
Происшествия
Спасатели помогли трехлетнему мальчику вытащить застрявший в металлическом щите палец
Фото: МЧС
ул. Верхняя Первомайская, 46/33. Карта всех событий

Сотрудники пятой пожарно-спасательной бригады Москвы помогли мальчику, который засунул палец в металлический щит и не мог вытащить его. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в среду, 25 мая.

Инцидент произошел на улице Верхняя Первомайская в столичном районе Измайлово.

— Дети гуляли рядом с домом и кидали палочки в вентиляционное окно шахты. Мальчик Гоша трех лет пропихнул палец в решетку, где он и застрял. Мы приехали и поговорили с ребенком, надели на него наушники, включили ему мультики, чтобы отвлечь. В это время сняли металлический щит слесарным инструментом и аккуратно достали палец малыша, — рассказал один из спасателей АСО № 5.

В Telegram-канале департамента добавили, что ребенок не пострадал. Спасательная операция заняла около 15 минут.

30 марта сотрудники МЧС спасли 18 человек из дома, где загорелась квартира. Пламя вспыхнуло на седьмом этаже многоэтажного здания на Бутырской улице, дом 93. Задымление наблюдалось до девятого этажа.

МЧС Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте