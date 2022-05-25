Спасатели помогли трехлетнему мальчику вытащить застрявший в металлическом щите палец

Фото: МЧС

ул. Верхняя Первомайская, 46/33. Карта всех событий

Сотрудники пятой пожарно-спасательной бригады Москвы помогли мальчику, который засунул палец в металлический щит и не мог вытащить его. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в среду, 25 мая.

Инцидент произошел на улице Верхняя Первомайская в столичном районе Измайлово.

— Дети гуляли рядом с домом и кидали палочки в вентиляционное окно шахты. Мальчик Гоша трех лет пропихнул палец в решетку, где он и застрял. Мы приехали и поговорили с ребенком, надели на него наушники, включили ему мультики, чтобы отвлечь. В это время сняли металлический щит слесарным инструментом и аккуратно достали палец малыша, — рассказал один из спасателей АСО № 5.

В Telegram-канале департамента добавили, что ребенок не пострадал. Спасательная операция заняла около 15 минут.

30 марта сотрудники МЧС спасли 18 человек из дома, где загорелась квартира. Пламя вспыхнуло на седьмом этаже многоэтажного здания на Бутырской улице, дом 93. Задымление наблюдалось до девятого этажа.