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Кабмин разрешил поставки газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading

Евгений Белоусов
Экономика
Кабмин разрешил поставки газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading
Фото: shutterstock

Российское правительство разрешило поставки сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore в течение 90 дней. Соответствующее распоряжение было подписано в среду, 25 мая, премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

— Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», — говорится в документе.

Подписанное Мишустиным распоряжение вступает в силу 25 мая и действует в течение 90 дней.

До этого Мишустин сообщил, что программа льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции запускается в России. По его словам, разница с рыночной ставкой будет компенсирована банкам субсидиями из государственного бюджета. Период погашения кредита будет зависеть от цели займа.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран». Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах. Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.

Газпром Энергетика Михаил Мишустин
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