Трамваи № 12 и 36 задерживаются из-за ДТП

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Первомайская улица, 68 Карта всех событий

Трамваи № 12 и 36 задерживаются на пересечении улиц Первомайская и 9-я Парковая из-за аварии на путях с участием двух машин. Об этом сообщили в среду, 25 мая, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршруты временно изменены.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Позже сообщили, что движение трамваев на пересечении улиц Первомайская и 9-я Парковая восстановлено.

До этого сообщалось, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на юге Москвы произошло ДТП. Участниками аварии стали несколько автомобилей. Инцидент случился в Гагаринском тоннеле.