Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в три региона Украины

Фото: Администрация президента РФ

Резервные полки армии Донецкой народной республики вошли в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Об этом сообщил в четверг, 26 мая, глава ДНР Денис Пушилин.

— Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов. Я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область, — сказал он в интервью РИА Новости.

Пушилин добавил, что войска ДНР занимаются защитой Донбасса «в полном объеме». По его словам, невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской Народных Республик.

25 мая сообщалось, что Северодонецк в ЛНР оказался в оперативном окружении сил Народной милиции и РФ.

Днем ранее Денис Пушилин сообщил о начале штурма города Красный Лиман в Донецкой области. По его словам, уже более половины Красного Лимана занято российскими военными.