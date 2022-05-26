В офисе Зеленского заявили о призывах Запада уступить территории России

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в среду, 25 мая, сообщил о поступающих с Запада сигналах уступить территории.

По его словам, «пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову».

— Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией, — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в данном обсуждении и не станет торговать гражданами, территориями или суверенитетом.

— Нам предлагают подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием, — заявил политик.

О заморозке конфликта, по словам Подоляка, не может быть и речи. Советник пояснил, что переговоры станут возможны, когда стороны будут готовы договариваться, и для этого «России нужно начать трезво оценивать ситуацию», передает РИА Новости.

24 мая бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой. По его мнению, продолжение боевых действий сейчас уже не будет означать борьбу за свободу Украины.