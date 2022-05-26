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В Запорожье заявили, что киевская власть навсегда потеряла выход к Азовскому морю

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Запорожье заявили, что киевская власть навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Фото: pixabay.com

Украина не вернет выход к водам Азовского моря, так как Киев потерял контроль над Запорожской и Херсонской областями. Об этом в четверг, 26 мая, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации, — цитирует Рогова РИА Новости.

Недавно постпред Крыма при президенте, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что Азовское море перешло в статус моря совместного использования Вооруженных сил России и Донецкой народной республики (ДНР).

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

24 февраля российский лидер объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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