Москвичи ознакомились с онлайн графиком отключения воды почти миллион раз

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Жители столицы воспользовались онлайн-сервисом для проверки графика отключения горячей воды более 955 тысяч раз. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Это простой и удобный инструмент, который позволяет жителям заранее узнать даты планового отключения горячей воды в их домах. Достаточно ввести в поисковой строке сервиса интересующий адрес, после чего на экране появится информация о датах начала и завершения профилактических работ, — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Помимо этого, посмотреть график отключения воды можно было в мобильных приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», а также на сайте Московской объединенной энергетической компании.

Сервис запускается ежегодно за несколько недель до планового отключения горячей воды, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что жители столицы воспользовались виджетами сервиса «Мои платежи» более 350 тысяч раз. Свою работу они начали в декабре прошлого года.