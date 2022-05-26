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Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от Роскосмоса партнеров по БРИКС

Полина Долганова
Общество
Рогозин заявил, что ЕКА пытается увести от Роскосмоса партнеров по БРИКС
Фото: Роскосмос

Европейское космическое агентство (ЕКА) хочет переманить на свою сторону страны БРИКС, которые традиционно сотрудничают с Россией в космическом пространстве. Об этом в четверг, 26 мая, заявил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, ЕКА предлагает странам БРИКС деньги и технологии.

Рогозин добавил, что ему кажутся смешными заявления ЕС о возможности замены России в вопросах помощи, так как Европа даже не располагает средствами для выведения модулей в околоземное пространство.

— Они в этом деле понимают, как сантехник в пианино, но изображают маэстро. НАСА ведет себя осмотрительнее, реально оценивая свои возможности, — цитирует Рогозина РИА Новости.

29 апреля Дмитрий Рогозин сообщил, что российские власти в середине мая примут решение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). По словам Рогозина, в настоящее время в правительстве высказывают разные мнения по данному вопросу. С целью окончательного принятия решения правительство проведет согласительное совещание.

Роскосмос Дмитрий Рогозин БРИКС
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