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Рубль в начале торгов на Мосбирже слабеет по отношению к доллару и евро

Полина Долганова
Экономика
Рубль в начале торгов на Мосбирже слабеет по отношению к доллару и евро
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рубль в начале торгов на Мосбирже слабеет по отношению к европейской и американской валютам по сравнению с показателями на предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 26 мая.

Так, по состоянию на 10:05 по московскому времени, курс доллара показывал рост на 1,63 процента — до 60,3 рубля.

Курс евро в свою очередь возрастал на 2,25 процента — до 61,99 рубля.

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала снижение курса американской и европейской валют. По ее словам, для укрепления рубля есть несколько причин: отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть.

Недавно эксперты дали прогноз, как изменятся курсы валют к началу лета. Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что к концу мая курс доллара может быть около шестидесяти рублей или незначительно выше, если регулятор примет меры по смягчению действующих ограничений.

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