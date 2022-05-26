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Единый государственный экзамен стартовал во всех регионах России

Полина Долганова
Общество
Единый государственный экзамен стартовал во всех регионах России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стартовал в России, он проходит в штатном режиме. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, на участие в экзамене заявлено более 700 тысяч школьников.

Глава ведомства уточнил, что 26 мая ученики будут сдавать ЕГЭ по химии, литературе и географии.

Музаев подытожил, что никаких действий со стороны недружественных стран в процессе проведения экзамена не наблюдается. Исключение составляют только хакерские атаки и звонки в пункты проведения ЕГЭ, передает РИА Новости.

Недавно психолог Яна Лейкина рассказала, как родители могут помочь ребенку преодолеть стресс перед экзаменами. По словам эксперта, важна всесторонняя поддержка. Кроме того, она посоветовала повысить уровень энергии ребенка с помощью физических активностей. По вечерам стоит гулять с ребенком, а по утрам делать зарядку.

До этого стало известно, что почти 80 процентов российских учителей поддержали идею отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для школьников, которые не поступают в вузы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ЕГЭ Рособрнадзор Россия
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