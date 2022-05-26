Около 600 рабочих мест появится в новом технопарке на Октябрьском Поле

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На месте бывшей промышленной зоны «Октябрьское Поле» построят технопарк площадью около 12 тысяч квадратных метров. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря реализации проекта в городе появится около 600 рабочих мест. Таким образом, в целом в индустриальном квартале, который возведут в бывшей промзоне «Октябрьское Поле», создадут более тысячи новых мест для трудоустройства граждан, — сказал он.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что сейчас на участке проводится строительство школы на 800 учеников и три очереди жилья с детскими садами на 200 мест и поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену.

Проектом реорганизации займется дочерняя компания «РГ-Девелопмент». На эти цели она направит около 14 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы в промышленной зоне «Октябрьское Поле» будут проводиться в рамках комплексного развития бывших промзон. Девелоперы создадут микрорайоны с местами для работы и отдыха, социальными объектами.