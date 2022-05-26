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Андрей Бочкарев: Выдано разрешение на возведение технопарка на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Выдано разрешение на возведение технопарка на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Берзарина, 32 Карта всех событий

Столичные власти выдали разрешение на строительство бизнес-центра «Технопарк «Октябрьское поле» на территории бывшей промзоны в столичном районе Щукино. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории Москвы запущена масштабная программа комплексного развития территорий, на которых ранее размещались промышленные производства. Промзона «Октябрьское поле» уже начинает новую жизнь, здесь возводятся жилые дома и образовательные учреждения. Очередным шагом к формированию полноценного городского квартала должно стать строительство технологического бизнес-парка, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что объект будет расположен по адресу улица Берзарина, владение 32. Его площадь составит почти 12 тысяч квадратных метров.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, отметил, что для отделки внешних стен предполагается использование стальной композитной панели в составе сертифицированной фасадной системы. По его словам, столичные службы займутся благоустройством прилегающей территории. В частности, они разместят плоскостные стоянки общей вместимостью 25 парковочных мест.

Напомним, что в данный момент на вышеуказанном участке проводится строительство школы на 800 учеников и три очереди жилья с детскими садами на 200 мест и поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену.

Помимо этого, в столичном районе Северный появится новый технопарк. Городской департамент городского имущества выделит для этого более 14,4 гектара земли. Планируется, что технопарк появится в течение пяти лет.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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