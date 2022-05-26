Песков ответил на вопрос о сроках оглашения послания Федеральному собранию

Фото: Администрация президента РФ

Точные сроки оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не были установлены, до конца года еще есть время. Такое заявление в четверг, 26 мая, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент соблюдает все установленные Конституцией сроки — он должен в течение года выступить (с посланием парламенту — прим. «ВМ»), — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об увольнении российского дипломата в Организации Объединенных Наций (ООН). По его словам, данный дипломат выступил против консолидированной позиции целого государства. При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не знакомы с заявлением дипломата Бориса Бондарева.

Также в среду, 25 мая, российский президент сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится на 10 процентов. Кроме того, также на 10 процентов увеличится прожиточный минимум, добавил глава государства. По его словам, в среднем по стране он составит 13 919 рублей. Помимо этого, президент сообщил о повышении пенсий неработающих пенсионеров. Выплаты будут увеличены с 1 июня на 10 процентов.