Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Песков ответил на вопрос о сроках оглашения послания Федеральному собранию

Антон Махов
Политика
Песков ответил на вопрос о сроках оглашения послания Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Точные сроки оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не были установлены, до конца года еще есть время. Такое заявление в четверг, 26 мая, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент соблюдает все установленные Конституцией сроки — он должен в течение года выступить (с посланием парламенту — прим. «ВМ»), — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об увольнении российского дипломата в Организации Объединенных Наций (ООН). По его словам, данный дипломат выступил против консолидированной позиции целого государства. При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не знакомы с заявлением дипломата Бориса Бондарева.

Также в среду, 25 мая, российский президент сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится на 10 процентов. Кроме того, также на 10 процентов увеличится прожиточный минимум, добавил глава государства. По его словам, в среднем по стране он составит 13 919 рублей. Помимо этого, президент сообщил о повышении пенсий неработающих пенсионеров. Выплаты будут увеличены с 1 июня на 10 процентов.

Дмитрий Песков Владимир Путин Федеральное Собрание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте