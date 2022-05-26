Набиуллина: Ситуация с дефляцией в России в мае связана с укреплением рубля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила ситуацию с дефляцией в России в мае. По ее словам, это связано с укреплением курса рубля. Об этом Набиуллина сообщила в четверг, 26 мая, на встрече кредитных организаций с руководством регулятора.

— Действительно, для мая это нетрадиционно, я не припомню, чтобы в мае были отрицательные темпы роста инфляции — во многом это связано с укреплением курса и снижением цен, прежде всего, на бытовую технику и так далее, по которым цены подскочили резко в марте, то есть такая коррекция цен вниз, — рассказала Набиуллина.

Глава Центробанка также заявила, что инфляционные риски снизились. Это позволило принять решение о снижении ключевой ставки до 11 процентов, сообщает РИА Новости.

О снижении ставки Центральный банк РФ объявил в четверг, 26 мая. Ранее ключевая ставка составляла 14 процентов. При этом Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7 процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам в 2024 году.