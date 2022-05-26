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Экономист спрогнозировал, как изменится ключевая ставка Центробанка к концу года

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист спрогнозировал, как изменится ключевая ставка Центробанка к концу года
Фото: moscow-live

Ключевая ставка в 11 процентов продолжает оставаться высокой, до конца года она продолжит снижение. Такой прогноз дал экономист Василий Колташов.

По словам эксперта, ключевая ставка Банка России однозначно опустится ниже десяти процентов в течение этого года. Снижение ставки будет проводиться в несколько этапов, снижение будет происходить на 2-3 процента.

— Мы постепенно приблизится к нормальному уровню ставки в 3-7 процента, – дал прогноз Василий Колташов в комментарии Общественной Службе новостей.

Центробанк России в четверг, 26 мая, принял решение о понижении ключевой ставки до 11 процентов. Последний раз коррекция производилась 29 апреля, когда ключевую уменьшили с 17 до 14 процентов, передает Царьград.

Снижение ключевой ставки Центробанка до 11 процетов должно «зажать» инфляцию, стабилизировать курс рубля, а также помочь российскому бизнесу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Инфляция Ключевая ставка ЦБ РФ
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