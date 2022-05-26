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Психолог объяснил, как распознать опасный буллинг в школе

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог объяснил, как распознать опасный буллинг в школе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эксперты назвали главные признаки школьного буллинга, которые нельзя игнорировать. Если в классе есть новенькие, неравенство силы или власти, групповой характер агрессии, то взрослым нужно проявить особое внимание к отношениям внутри коллектива детей.

Константин Рязанцев, психолог, конфликтолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что является буллингом, на что надо обращать внимание родителям и какие меры можно предпринять.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как распознать опасный буллинг

— Буллинг — это преднамеренное систематическое агрессивное влияние на человека с целью изменить его поведение. Буллинг был во все времена в детских коллективах. Даже есть советские фильмы об этом. Откуда возникает это явление? Основа симпатии к человеку — это похожесть. Если мы хотим кого-то сделать другом или товарищем, то эту похожесть нужно создавать или искать. Но если ребенок не похож на других по ряду характеристик, он может стать жертвой буллинга, — объяснил эксперт.

Он отметил, что дети занимаются буллингом и продолжают его, потому что жертва дает яркую обратную связь. Если человек не проявляет ее, травля может прекратиться.

— Дети очень жестоки, они асоциальны, у них нет понятия толерантности друг к другу в силу отсутствия опыта общения. На месте школьного психолога я бы поговорил с родителями жертвы и буллера. Они должны поговорить с детьми, и буллеру должны рассказать, какие последствия таких издевательств бывают, — отметил психолог.

Психолог предложил вариант разрешения подобных конфликтов. Практика показывает, что буллера и жертву необходимо объединить в одну команду для решения какого-то вопроса, и тогда распри могут сойти со временем на нет.

В московских школах создадут службы примирения, которые помогут уладить конфликты между учителями, детьми и родителями.

Буллинг Отношения Школы
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