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СМИ: Европейские страны передали Украине разобранные штурмовики Су-25

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Европейские страны передали Украине разобранные штурмовики Су-25
Фото: president.gov.ua

Страны Европы передали Украине разобранные штурмовики Су-25. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает издание Foreign Policy.

— Команда на местах в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 «Лягушачья нога» и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить на Украину, — говорится в публикации.

Точное количество переданных Украине самолетов неизвестно. Кроме того, издание сообщает об изменении потребностей Киева в западном оружии. Теперь Украине необходимы не только противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, но еще и самолеты, танки и артиллери, передает издание Lenta.

В этот же день сообщалось, что украинского посла в Германии Андрея Мельника предложили выслать из страны за его критику поставок оружия Киеву.

24 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Германия виновата в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву. По словам польского лидера, обещание было «сделано, но не выполнено». Польша, утверждает Дуда, поставила Украине танки, рассчитывая получить взамен аналогичные машины от НАТО, прежде всего, от США и Германии.

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