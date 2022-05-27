Британский католический епископ открыто поддержал спецоперацию России на Украине

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Католический епископ-лефеврист Ричард Уильямсон открыто выступил в поддержку российской спецоперации на Украине. Обращаясь к прихожанам одного из варшавских костелов в середине мая, священник назвал Россию последним препятствием на пути к единому миропорядку по американской версии.

— Среди глав государств лишь один выступил против сил зла. Это не Борис Джонсон в Англии. Это не Макрон во Франции. Это не Драги в Италии. Это Владимир Путин, — заметил британский епископ.

Он назвал российского лидера «человеком разума и большой смелости». По словам Уильямсона, Путин единственный имеет возможность «встать против единого мирового правительства».

Католический священник заметил, что целью России является не уничтожение Украины, а ее денацификация и демилитаризация. Однако, по мнению Уильямсона, «глупая Европа следует приказам США в их попытке сокрушить Россию».

По мнению епископа, европейские лидеры не заслуживают, чтобы идти за ними и отметил, что «Европа очень порочна — и в миру, и в церкви». По его словам, следующим шагом западных стран будет «искусственно созданный голод», поэтому европейцам необходимо запастись продуктами, пишет Интерфакс.

— Они устроили трюк с ковидом, они устроили трюк с Украиной, которая провоцировала Россию с 2014 года. Россия вынуждена была себя защищать. Настоящий агрессор — не тот, кто таковым выглядит. Агенты США провоцировали Россию из Украины в течение нескольких лет, — заметил британский священнослужитель.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров предостерег страны Запада от поставок вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории РФ.