Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Британский католический епископ открыто поддержал спецоперацию России на Украине

Егор Провоторов
В мире
Британский католический епископ открыто поддержал спецоперацию России на Украине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Католический епископ-лефеврист Ричард Уильямсон открыто выступил в поддержку российской спецоперации на Украине. Обращаясь к прихожанам одного из варшавских костелов в середине мая, священник назвал Россию последним препятствием на пути к единому миропорядку по американской версии.

— Среди глав государств лишь один выступил против сил зла. Это не Борис Джонсон в Англии. Это не Макрон во Франции. Это не Драги в Италии. Это Владимир Путин, — заметил британский епископ.

Он назвал российского лидера «человеком разума и большой смелости». По словам Уильямсона, Путин единственный имеет возможность «встать против единого мирового правительства».

Католический священник заметил, что целью России является не уничтожение Украины, а ее денацификация и демилитаризация. Однако, по мнению Уильямсона, «глупая Европа следует приказам США в их попытке сокрушить Россию».

По мнению епископа, европейские лидеры не заслуживают, чтобы идти за ними и отметил, что «Европа очень порочна — и в миру, и в церкви». По его словам, следующим шагом западных стран будет «искусственно созданный голод», поэтому европейцам необходимо запастись продуктами, пишет Интерфакс.

— Они устроили трюк с ковидом, они устроили трюк с Украиной, которая провоцировала Россию с 2014 года. Россия вынуждена была себя защищать. Настоящий агрессор — не тот, кто таковым выглядит. Агенты США провоцировали Россию из Украины в течение нескольких лет, — заметил британский священнослужитель.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров предостерег страны Запада от поставок вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории РФ.

Украина Церковь Польша
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте