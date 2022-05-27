Американский обозреватель заявил, что поддержка Украины может обернуться терактами в США

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Бесконтрольные поставки американского оружия на Украину могут привести к росту террористической активности в Штатах, написал в материале для издания American Thinker обозреватель Раджан Лаад.

По его информации, на территории Украины в настоящее время находятся 20 тысяч иностранных бойцов, которых было невозможно проверить должным образом до отправления в зону конфликта. Некоторые из них, считает специалист, могли поехать на Украину, чтобы похитить современное оружие для дальнейшего применения или продаже его по завышенной цене радикалам.

— Если кто-то из «бойцов» или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле, — предположил Лаад.

Автор материала напомнил, что 22 республиканца в конгрессе усомнились в том, что действующая американская администрация следует требованиям Закона о контроле за экспортом оружия. Он ограничивает использование вооружений, передаваемых Вашингтоном другим государствам, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Соединенные Штаты могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня.