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Выдача российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей будет проводиться при содействии Республики Крым и с учетом опыта, полученного полуостровом в 2014 году после воссоединения с РФ, сообщил в пятницу, 27 мая. постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, Крым будет оказывать всяческое содействие в этом вопросе с учетом серьезного опыта, полученного восемь лет назад. Политик назвал важным фактором организованность процесса, чтобы люди были способны быстро решать все формальности.

Мурадов подчеркнул, что решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру получения гражданства для жителей освобожденных территорий показывает, что у России «самые серьезные намерения» по обеспечению безопасности людей в рамках процесса восстановления «к цивилизованному единству».

В интервью ТАСС крымский политик предположил, что процесс получения российского гражданства потребует некоторого времени, он не будет моментальным.

В минувшую среду, 25 мая, российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей.