Власти Запорожской области предложили передать России украинские военные базы

Фото: The U.S. Army/Master Sgt. Sean M. Worrell

России необходимо передать военные базы, которые находятся на освобожденных территориях Украины рядом с Азовским морем, чтобы обеспечить местному населению безопасность. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, регион будет в безопасности, если его постоянно будет охранять российский военный контингент.

— Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток». <...> Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе, — цитирует Рогова РИА Новости.

Недавно постпред Крыма при президенте, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что Азовское море перешло в статус моря совместного использования Вооруженных сил России и Донецкой народной республики (ДНР).

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.