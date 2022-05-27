Собянин пригласил москвичей и гостей города на фестиваль «Рыбная неделя»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 мая, рассказал о проведении фестиваля «Рыбная неделя в Москве», в ходе которого горожане смогут купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов.

— Жителей и гостей города приглашаем на гастрономический фестиваль «Рыбная неделя», который развернется на 23 московских площадках, — отметил он.

1/5 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/5 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/5 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/5 Фото: Сайт Сергея Собянина 5/5 Фото: Сайт Сергея Собянина

Крупнейший рыбный рынок будет работать между Манежной площадью и площадью Революции. Так, в ходе мероприятия будет насыщенная культурно-развлекательная программа — от кулинарных и творческих мастер-классов до выступлений музыкальных коллективов, сообщает сайт Сергея Собянина.

Помимо этого, мэр рассказал, что в городе стартует новый офлайн-сезон «Спортивных выходных». Он напомнил, что горожане могут выбрать подходящие занятия по пяти видам спорта. Бесплатные тренировки будут проходить под руководством профессионалов.

Также в столице в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» состоится заплыв на SUP-бордах. Участником мероприятия может стать любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету, где указываются фамилия, имя, номер телефона и электронная почта.