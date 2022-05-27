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Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Финляндии

Полина Долганова
В мире
Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Финляндии
Фото: depositphotos

Первый случай обезьяньей оспы зарегистрировали в Финляндии. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили эксперты медицинского округа столичного региона HUS.

По словам специалистов, в настоящее время пациент уже идет на поправку. Подозрение на наличие у больного оспы было выявлено в среду, 25 мая, передает РИА Новости.

20 мая ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации со вспышкой обезьяньей оспы в мире. Болезнь, как уточняется, может передаваться через физический контакт, а также воздушно-капельным путем.

22 мая Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заболевшим ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

Люди старшего поколения, получившие прививку от натуральной оспы, частично защищены, в том числе и от оспы обезьян, так как вакцина имеет пожизненное действие. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-иммунолог Надежда Логина.

По словам эксперта, в последний раз жителей России прививали от оспы в 1979 году, уже с 1980 года эту вакцину убрали из национального календаря прививок. По мнению врача, россиянам, получившим прививку от оспы, не нужно ревакцинироваться.

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