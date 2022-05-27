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Пушилин: ДНР национализирует предприятия, спонсирующие националистов

Полина Долганова
В мире
Пушилин: ДНР национализирует предприятия, спонсирующие националистов
Фото: glava-lnr.info

Расположенные в ДНР предприятия, которые находятся во владении у украинских и иностранных спонсоров националистических батальонов, перейдут в собственность республики. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, правоохранители будут проводить индивидуальную проверку каждой компании.

— Если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то, по сути, это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе, — цитирует Пушилина РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

Национализм Денис Пушилин ДНР
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