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Две новые подстанции скорой помощи построят в Московской области

Ирина Игнатенко
Общество
Две новые подстанции скорой помощи построят в Московской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мособлархитектура одобрила архитектурный облик подстанций скорой помощи в Кашире и Солнечногорске, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Кашире подстанция на 10 бригад появится на улице 1-я Дзержинская, а в Солнечногорске на 15 бригад — на улице Военный городок.

Здания подстанций будут иметь переменную этажность. В двухэтажном блоке будут расположены медицинские и процедурные кабинеты, диспетчерская служба, помещения для отдыха медперсонала и водителей, комнаты психологической разгрузки и учебно-методический класс, а также конференц-зал, хозблок. В одноэтажном блоке разместят технические помещения.

При возведении подстанций будут применять современные технологии, включая быстровозводимые конструкции железобетонных панелей, которые производят на территории региона.

Сообщается, что авторы макета разработали два универсальных варианта отделки фасадов, которые позволят вписать здания подстанций скорой помощи в любой контекст городской и сельской застройки, передает РИАМО.

Качество оказания скорой помощи в Московской области выросло за последние годы. Здесь строят новые подстанции, обновляют технику и расширяют персонал. Об этом рассказал заместитель главврача Московской областной станции скорой помощи Игорь Серебренников.

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