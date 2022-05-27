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Появилось новое видео пожара в промзоне в Москворечье

Елена Самойлова
Происшествия
Появилось новое видео пожара в промзоне в Москворечье
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Котляковская улица, 8с3 Карта всех событий

Появилось новое видео с крупным пожаром в производственном здании на юге столицы. На кадрах виден густой черный дым, распространяющийся по территории промзоны.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 350 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Telegram-канал / Москва сейчас

О возгорании в одноэтажном здании на Котляковской улице стало известно ранее. По информации источника «ВМ», внутри объекта находятся газовые баллоны.

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