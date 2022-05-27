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Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму незаконный канал поставки оружия с Украины

Полина Долганова
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму незаконный канал поставки оружия с Украины
Фото: depositphotos

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю пресекло канал поставки оружия с Украины. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что продавца, двух посредников и двух покупателей задержали при сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов. Желающие приобрести оружие оказались жителями Евпатории.

В отношении всех вышеперечисленных лиц возбуждены уголовные дела, передает ТАСС.

До этого руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов рассказал о попытках украинских националистов, в том числе принимавших участие в боевых действиях в юго-восточной части Украины, попасть в Россию под видом беженцев. По его словам, сотрудники погранслужбы ФСБ совместно с представителями территориальных органов безопасности, а также подразделений Росгвардии выявили в потоке беженцев с Украины около 250 боевиков.

28 апреля Федеральная служба безопасности России задержала бывшего украинского морпеха. Он обвиняется в подготовке теракта в ТРЦ в Симферополе по указанию националистов полка «Азов».

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