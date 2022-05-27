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Рогов сообщил о подготовке Киева к сдаче Запорожья

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов сообщил о подготовке Киева к сдаче Запорожья
Фото: shutterstock

Украинские власти готовятся к сдаче города Запорожье. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в настоящее время украинская сторона ежедневно обсуждает планы по эвакуации города.

— Представители (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное, — цитирует Рогова РИА Новости.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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