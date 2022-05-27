Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по интеграции «Тимирязевской» с вестибюлем станции МЦД-1

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Россия, Москва, метро Тимирязевская Карта всех событий

В столице ведутся работы по интеграции одноименных станций «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках формирования транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Тимирязевская» в настоящий момент проводится реконструкция подземного пешеходного перехода станции метро «Тимирязевская» и его интеграция с подземным вестибюлем строящегося остановочного пункта «Тимирязевская» МЦД-1, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в составе ТПУ также стоит ожидать появления плоскостного перехватывающего паркинга на 170 машиномест и пешеходного перехода-галереи для создания пересадки по принципу «сухие ноги». Исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев в свою очередь уточнил, что на территории ТПУ появятся и объекты коммерческой инфраструктуры.

— В одном из зданий расположатся офисы и объекты торговли, также предусмотрена подземная и дополнительная плоскостная парковки. В другом комплексе разместится кинотеатр, рынок, а также помещения торговли и общепита, — рассказал он.

Также Бочкарев заявил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена до поселка Северный планируют открыть во второй половине 2023 года. Так, новый участок салатовой ветки призван улучшить транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.