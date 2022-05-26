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Андрей Бочкарев обозначил сроки работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев обозначил сроки работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия Карта всех событий

Открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена до поселка Северный должно произойти во второй половине 2023 года. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На Люблинско-Дмитровской линии метро продолжается строительство участка с тремя станциями: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Все они находятся в высокой степени готовности. Перед нами стоит задача — до конца 2023 года запустить их с пассажирами, — отметил он.

При этом заммэра отметил важность наличия салатовой ветки. По его словам, новый участок Люблинско-Дмитровской линии призван улучшить транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный.

Помимо этого, Бочкарев рассказал о начале расконсервации существующих выработок для возобновления строительства на станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что ввод новой станции даст возможность улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района.

В понедельник, 23 мая, заммэра заявил, что запуск пассажирского движения на всей Большой кольцевой линии (БКЛ) может произойти в начале 2023 года. В качестве ключевой задачи Бочкарев выделяет завершение строительных работ на оставшихся станций БКЛ до конца года.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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