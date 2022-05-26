Андрей Бочкарев: На станции «Суворовская» столичного метро идет расконсервация существующих выработок

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кольцевая линия Карта всех событий

На станции «Суворовская» Кольцевой линии метро началась расконсервация существующих выработок для возобновления строительства. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На будущей станции «Суворовская» Кольцевой линии метро сегодня ведется расконсервация существующих рабочих подходных выработок для возобновления строительства, также ведется обследование временной крепи. На сегодняшний день проведены дополнительные изыскания для корректировки проекта. К основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года, — отметил он.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что на данном этапе ведется разработка проекта планировки территории будущей станции. По ее словам, ввод новой станции позволит улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района.

— Ввод «Суворовской» позволит значительно улучшить транспортное обслуживание населения Мещанского района ЦАО, улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр «Уголок дедушки Дурова» и спортивный комплекс «Олимпийский». Предполагаемый пассажиропоток на станции составит около 250 тысяч человек в сутки, — рассказала она.

При этом Бочкарев заявил, что строительство девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена должно завершиться до конца этого года.