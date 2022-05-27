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Столичные врачи вылечили 361 человека от коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили 361 человека от коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 361 гражданина от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 319 новых случаев заражения ковидом.

Столичные врачи вылечили 361 человека от коронавируса за сутки Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 127 человек. Также 12 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Напомним, что за прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 4619 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За 24 часа в РФ от ковида скончались 84 гражданина, еще 1972 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6064 человека.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова отрицает появление новой мощной волны COVID-19 в России. Однако она отметила, что точно предугадать ситуацию будет невозможно, поскольку вирус постоянно мутирует.

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