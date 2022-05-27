В России выявили 4619 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4619 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 84 гражданина, еще 1972 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6064 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Новой мощной волны коронавируса в стране не стоит ожидать, однако вирус мутирует и может вернуться. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

В свою очередь глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что доля «дельта»-штамма коронавирусной инфекции на территории России может вырасти. По ее словам, такой исход возможен при ослаблении иммунитета граждан.

До этого иммунолог Николай Крючков заявил, что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции.