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В России выявили 4619 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4619 случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4619 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 84 гражданина, еще 1972 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6064 человека.

В России выявили 4619 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Новой мощной волны коронавируса в стране не стоит ожидать, однако вирус мутирует и может вернуться. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

В свою очередь глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что доля «дельта»-штамма коронавирусной инфекции на территории России может вырасти. По ее словам, такой исход возможен при ослаблении иммунитета граждан.

До этого иммунолог Николай Крючков заявил, что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции.

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