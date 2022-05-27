Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Один человек погиб в результате пожара в промзоне Москворечья

Елена Самойлова
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в промзоне Москворечья
Фото: YouTube-канал «Скорая помощь»
Россия, Москва, Котляковская улица Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара на территории складских помещений в Москворечье. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице.

Как рассказал собеседник «ВМ», тело погибшего было найдено под завалами после ликвидации возгорания.

Видео: Прокуратура Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел в одноэтажном здании на Котляковской улице.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В 11:06 пожар ликвидировали. Позже прокуратура организовала проверку по факту пожара.

МЧС Смерть тело
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте