Один человек погиб в результате пожара в промзоне Москворечья

Фото: YouTube-канал «Скорая помощь»

Россия, Москва, Котляковская улица Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара на территории складских помещений в Москворечье. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице.

Как рассказал собеседник «ВМ», тело погибшего было найдено под завалами после ликвидации возгорания.

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Пожар, о котором идет речь, произошел в одноэтажном здании на Котляковской улице.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В 11:06 пожар ликвидировали. Позже прокуратура организовала проверку по факту пожара.