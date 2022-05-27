Песков отказался комментировать пророчества Жириновского о будущем Украины

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать пророчества бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о будущем Украины.

— Мы не обладаем такими компетенциями — комментировать пророчества, — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также предложил дождаться, когда пророчества либо подтвердятся, либо будут опровергнуты на практике, передает ТАСС.

В марте 2022 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пришло время для публикации его книг о «пророчествах» политика Владимира Жириновского. Первое из «пророчеств» содержит информацию о том, что Украина не будет существовать как государство.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. До этого депутат почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции. Печальную новость об уходе политика сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал Жириновского ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.