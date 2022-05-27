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Столичный Музей воды стал призером всероссийского конкурса

Араз Салехов
Город
Столичный Музей воды стал призером всероссийского конкурса
Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Музей АО «Мосводоканал» стал обладателем диплома II степени в номинации «Музей для всех» в рамках IV всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Победителей выбирали в 13 номинациях. Всего в этом году в конкурсе участвовали 126 проектов от 62 корпоративных площадок из 41 города России. Команда Музея воды представила экскурсионные программы для детей и подростков, — говорится в сообщении.

В представленной экспозиции можно увидеть подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки природной и сточной воды. Данный конкурс, как уточняется, проводился при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что почти 21 тысяча человек посетили Музей городского хозяйства Москвы с начала его открытия. В здании музея также можно рассмотреть устройство лифта «Стриж», макеты Люберецких очистных сооружений, ТЭЦ и побывать в лаборатории по контролю качества воды АО «Мосводоканал».

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