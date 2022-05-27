Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Назван самый аварийный месяц текущего года

Елена Самойлова
Происшествия
Назван самый аварийный месяц текущего года
Фото: АГН Москва

Лидером по аварийности с начала текущего года стал март, а самым «безопасным» месяцем стал февраль. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Основными причинами ДТП в этом месяце стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также несоответствие скорости определенным условиям.

Кроме того, некоторые аварии происходили и по вине пешеходов, пересекавших проезжую часть в неположенном месте.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что грузовик с отказавшими тормозами спровоцировал ДТП с участием 15 машин в Люберцах.

ПДД ГИБДД Аварии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте