Назван самый аварийный месяц текущего года

Фото: АГН Москва

Лидером по аварийности с начала текущего года стал март, а самым «безопасным» месяцем стал февраль. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Основными причинами ДТП в этом месяце стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также несоответствие скорости определенным условиям.

Кроме того, некоторые аварии происходили и по вине пешеходов, пересекавших проезжую часть в неположенном месте.

Ранее, 27 мая, сообщалось, что грузовик с отказавшими тормозами спровоцировал ДТП с участием 15 машин в Люберцах.