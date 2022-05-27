Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В народном календаре дата получила названия Пахом Теплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день. День получил свое название в честь двух святых Пахомиев, которых Церковь вспоминает 28 мая.

Запрещается, чтобы в этот день в жилище было грязно и не убрано. В противном случае в кошельке будут лишь ненужные бумаги и всякий хлам, а не деньги. Поэтому в этот день обязательно нужно провести уборку. Если у вас по каким-то причинам не получается сделать генеральную уборку, тогда можно просто слегка прибраться, помыть посуду и пол. Одежду необходимо разложить по полкам, а вещи — спрятать в шкафчики, смените постельное белье и вынесите из дома ветошь, а также ненужный хлам.

Запрещается в этот день брать в руки чужие денежные средства, согласно приметам вам придется отдавать чужой долг. Поэтому в этот день и нельзя подставлять руку продавцу для сдачи, лучше дождаться, когда деньги окажутся в предусмотренном для этой цели месте. Если вы совершаете покупку в таких условиях, что деньги приходится так или иначе взять, то здесь необходимо на них три раза плюнуть, таким образом вы сможете отогнать от себя темные силы, которые притягивают чужие долги.

Приметы погоды:

Багряный восход солнца — к грозному пожарному лету.

Весь день тепло — лето будет теплое.

Ячмень сеют, пока калина цветет.

Обильные сережки на осине — к урожаю овса.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно сделать 28 мая, чтобы не потерять деньги

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