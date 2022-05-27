Количество пострадавших в ДТП с грузовиком в Люберцах увеличилось до четырех

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Россия, Московская область, городской округ Люберцы, М-5 Урал, 26-й километр Карта всех событий

Количество пострадавших в ДТП с участием 15 автомобилей и грузовиком в подмосковных Люберцах увеличилось до четырех. Об этом стало известно в пятницу, 27 мая.

По данным Telegram-канал «РЕН ТВ», в аварии пострадали женщина 1959 года рождения и мужчины 1980, 1964 и 1979 годов рождения. У них зафиксированы сотрясения головного мозга, а у одного из мужчин — перелом отдела позвоночника и закрытая травма живота.

ДТП с участием 15 автомобилей произошло на 26-м километре трассы М5 «Урал». У грузового автомобиля сломалась тормозная система. Движение на данном участке дороги было затруднено.