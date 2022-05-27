Губернатор Астраханской области встретится со студентами Губкинского университета

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В Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина пройдет встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина со студентами. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

Мероприятие состоится 30 мая с 15:00 до 16:00 в открытом лектории университета. В рамках встречи запланировано торжественное подписание соглашения о всестороннем развитии сотрудничества Губкинского университета с Астраханской областью, а также награждение лучших студентов.

До этого «Вечерняя Москва» разбиралась, какая система образования действует в России сейчас, чем она отличается от других и какая система существовала ранее. Болонская система образования предполагает два уровня обучения: бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года).

Специалисты ПАО «Россети Московский регион» рассказали абитуриентам о направлениях профессиональной подготовки в институте электроэнергетики (ИЭЭ) НИУ «МЭИ». Будущие студенты узнали, что от них потребуется для поступления в вуз. Также им рассказали о практиках, стажировках и перспективах трудоустройства.