Массовое цветение миндаля и айвы японской началось в Бирюлевском дендропарке

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Бирюлёвский дендропарк Карта всех событий

В Бирюлевском дендропарке началось массовое цветение миндаля и айвы японской. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в Городском хозяйстве столицы.

— Миндаль часто причисляют к орехам, хотя на самом деле он относится к роду Слива. Живет растение до 150 лет. Плодоносит — 30-50 лет. Взрослое растение достигает высоты 4-10 метров. Миндаль засухоустойчив, нетребователен к почве и к условиям обитания, а еще переносит морозы до –30°С, — говорится в сообщении.

В свою очередь, высота айвы японской может достичь до трех метров, а плодоносит она 70-80 лет. Цветет айва красно-розовыми или оранжево-красными цветами 20–25 дней, осенью кустарник украшают желтоватые плоды.

В Telegram-канале Городского хозяйства подчеркнули, что все плоды — декоративны и собирать их нельзя.

До этого москвичам рассказали, где можно посмотреть на цветение яблони и сирени в городе. Так, цветение сирени можно увидеть в Сиреневом саду. Здесь растут уникальные экземпляры, внесенные в международный реестр. В честь 40-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне сиреневый сад был высажен в Сирингарии на ВДНХ.