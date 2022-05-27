Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Массовое цветение миндаля и айвы японской началось в Бирюлевском дендропарке

Лейла Алиева
Город
Массовое цветение миндаля и айвы японской началось в Бирюлевском дендропарке
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Бирюлёвский дендропарк Карта всех событий

В Бирюлевском дендропарке началось массовое цветение миндаля и айвы японской. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в Городском хозяйстве столицы.

— Миндаль часто причисляют к орехам, хотя на самом деле он относится к роду Слива. Живет растение до 150 лет. Плодоносит — 30-50 лет. Взрослое растение достигает высоты 4-10 метров. Миндаль засухоустойчив, нетребователен к почве и к условиям обитания, а еще переносит морозы до –30°С, — говорится в сообщении.

В свою очередь, высота айвы японской может достичь до трех метров, а плодоносит она 70-80 лет. Цветет айва красно-розовыми или оранжево-красными цветами 20–25 дней, осенью кустарник украшают желтоватые плоды.

В Telegram-канале Городского хозяйства подчеркнули, что все плоды — декоративны и собирать их нельзя.

До этого москвичам рассказали, где можно посмотреть на цветение яблони и сирени в городе. Так, цветение сирени можно увидеть в Сиреневом саду. Здесь растут уникальные экземпляры, внесенные в международный реестр. В честь 40-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне сиреневый сад был высажен в Сирингарии на ВДНХ.

цветение Москва Район Бирюлево Восточное
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте