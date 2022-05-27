«Узнали самые последние»: Помощница Алибасова опровергла информацию об их свадьбе

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Елена из Донбасса, которая ухаживает за Бари Алибасовым, опровергла информацию об их свадьбе с продюсером, которая раннее появилась в СМИ.

— Это просто смешно, честное слово! Мы об этом узнали самые последние, ржали до упаду. Не надо быть повторюшками. Если бы мы хотели это сделать, поверьте, никто бы об этом не узнал, — цитирует Елену Teleprogramma.pro.

Она также посетовала, что за ними с Алибасовым устроили настоящую охоту папарацци. По словам девушки, их паре завидуют «завистливые мамочки».

Ранее в СМИ появилась информация, что продюсер Бари Алибасов планирует в седьмой раз связать себя узами брака. Новой избранницей 74-летнего заслуженного артиста России якобы станет «молодая нянечка» из Донецка.

При этом сын продюсера оказался не в курсе знаменательного события в жизни отца. Он признался, что тот не посвящает его в свои амурные дела. Алибасов-младший лишь предположил, на кого мог пасть выбор продюсера.

Известно, что Алибасов был официально женат шесть раз. Предыдущей супругой артиста была актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В ноябре 2018 года пара шокировала общественность новостью о своей свадьбе. Однако в марте прошлого года продюсер попросил свою супругу о расторжении брака. Он снял видео, в котором обратился к Федосеевой-Шукшиной с просьбой не мешать с оформлением развода. В декабре 2020 года суд официально расторг звездный союз.