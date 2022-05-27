Минобороны: Боевики «Правого сектора» открыто призывают к геноциду русских в ДНР

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Боевики «Правого сектора»* открыто призывают к геноциду русского и греческого населения на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 27 мая.

Помимо этого националисты разместили артиллерию и РСЗО в двух учебных заведениях города Краматорск в республике. При этом в помещениях украинские солдаты «под предлогом обеспечения безопасности» удерживают гражданских.

В оборонном ведомстве также добавили, что ВСУ ведут обстрел по населенным пунктам ДНР из комплекса «Точка-У» и РСЗО в элеваторе Северска, своими действиями провоцируя ВС России на ответный огонь.

Солдаты РФ, в свою очередь, за сутки из опасных районов Донбасса и Украины эвакуировали 19 598 человек, в том числе 2 629 детей, на территорию России. Всего с начала спецоперации было эвакуировано более 1,5 миллиона человек, передает ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.