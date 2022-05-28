Посол РФ возмутился решением властей Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию

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Российский посол в Токио Михаил Галузин выразил свое возмущение решением администрации города Нагасаки не приглашать делегацию из России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

Он напомнил, что в комментарии от среды, 25 мая, посольство РФ уже выражало свое негативное отношение к аналогичному решению властей Хиросимы. Те же самые слова относятся и к новому шагу, предпринятому мэрией Нагасаки, пишет РИА Новости.

Галузин подчеркнул, что неуважение также было продемонстрировано к «позитивным страницам» в истории российско-японских взаимоотношений. Посол напомнил, что именно Нагасаки сыграл важную роль в становлении двустороннего общения во второй половине XIX века.

— До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии, — говорится в заявлении дипломата.

В минувшую среду, 25 мая, власти Хиросимы решили не приглашать российскую делегацию на мероприятия, посвященные годовщине атомной бомбардировки города американской авиацией. Галузин назвал такой шаг городской администрации «постыдным».