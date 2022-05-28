Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Посол РФ возмутился решением властей Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию

Егор Провоторов
В мире
Посол РФ возмутился решением властей Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию
Фото: Unsplash

Российский посол в Токио Михаил Галузин выразил свое возмущение решением администрации города Нагасаки не приглашать делегацию из России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

Он напомнил, что в комментарии от среды, 25 мая, посольство РФ уже выражало свое негативное отношение к аналогичному решению властей Хиросимы. Те же самые слова относятся и к новому шагу, предпринятому мэрией Нагасаки, пишет РИА Новости.

Галузин подчеркнул, что неуважение также было продемонстрировано к «позитивным страницам» в истории российско-японских взаимоотношений. Посол напомнил, что именно Нагасаки сыграл важную роль в становлении двустороннего общения во второй половине XIX века.

— До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии, — говорится в заявлении дипломата.

В минувшую среду, 25 мая, власти Хиросимы решили не приглашать российскую делегацию на мероприятия, посвященные годовщине атомной бомбардировки города американской авиацией. Галузин назвал такой шаг городской администрации «постыдным».

Япония Россия Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте